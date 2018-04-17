«Если фирма не может предоставлять услуги - она не нужна городу», - мэр Николаева поручил ДЖКХ проверить «ЕвроЛифт» из-за жалоб

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил Департаменту ЖКХ провести проверку предприятия «ЕвроЛифт», так как данная фирма не предоставляет свои услуги на должном уровне и в ее сторону поступает очень много жалоб от жителей.

Об этом он сообщил в понедельник, 16 апреля во время встречи с николаевцами.

Так, к Сенкевичу с вопросом обратилась жительница Николаева, которая отметила, что если в городе появляется новая фирма по обслуживанию лифтов это хорошо, так как жители сами могут выбирать подходящее предприятие. Но при этом она сообщила, что новое предприятие, которое обслуживает лифты в микрорайоне Соляные не справляется со своими обязанностями.

Выслушав проблему, Сенкевич предположил, что вероятней всего речь идет о компании «ЕвроЛифт», кроме этого он добавил, что только за понедельник ему четыре раза жаловались на качество предоставляемых услуг.

- Мне недавно звонил экс-глава администрации Центрального района господин Волков и откровенно ругался на качество исполнения этой фирмой работ. У него в подъезде в лифте заклинила дверь, он позвонил туда, ему сказали, что «у нас выходной, ждите понедельника, после обеда приедем». Хорошо, что там никто не застрял, так бы до понедельника мариновался. Это все не смешно, - рассказал Сенкевич.

Также он сообщил, что за состояние лифтов отвечает город, а не ЖЭКи и лифтовые фирмы.

- Независимо от формы обслуживания – все вопросы которые касаются лифтового хозяйства, эти вопросы взял на себя город. Вы платите этой фирме за обслуживание и диспетчеризацию. Но за его состояние отвечает город, и город выделяет деньги на ремонт, - отметил мэр.

Помимо этого, он заявил, что на аппаратном совещании, которое проходило в понедельник, 16 апреля он дал поручение Депаратаменту ЖКХ разобраться с лифтовыми компаниями, и если они нарушают свои обязательства, расторгать договора:

- Я дал поручение разобраться, что происходит с этой компанией, разобраться на каком оснований частный ЖЭК самостоятельно занимается выбором данного предприятия. Кроме того, у нас была встреча в Департаменте ЖКХ, где я попросил, чтобы мне дали расчет – сколько нужно людей для обслуживания хозяйства, сколько нужно оборудования и есть ли это все у данного предприятия. Сегодня мы видим не документы, а результаты обслуживания. В короткие сроки дано указание разобраться с этой компанией, и если она не может предоставлять услуги горожанам, значит она не нужна городу, - заявил городской голова.

Отметим, что фирму «ЕвроЛифт» связывают с депутатом Николаевского горсовета Владиславом Ентиным.

Напомним, что компания «Центрлифт» ранее обратилась к депутатам Николаевского горсовета с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в лифтовом хозяйстве города Николаева, чтобы не допустить коллапса.