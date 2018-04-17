Лидер протестов в Армении объявил о начале бархатной революции в стране

Глава армянской партии «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил во вторник о начале бархатной революции в Армении.

Об этом сообщает агентство «Новости-Армения»,

Именно Пашинян вечером 13 апреля начал круглосуточную акцию в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. В результате протесты в Армении продолжаются уже пятый день. С утра вторника в Ереване парализовано движение транспорта практически по всему малому центру города.

- Официально заявляю - в Армении сложилась революционная ситуация, и я сегодня объявляю о начале народной мирной бархатной революции, - заявил Пашинян.

По его словам, нужно продолжать проявлять гибкость, продолжать сетевую борьбу, действовать по принципу «открытых рук», исключить любое применение силы в отношении сил правопорядка, но при этом парализовать работу всех госструктур по всей Армении.

- Мы сейчас проведем шествие к зданиям государственных структур для блокирования их работы, будем проводить сидячие забастовки внутри или снаружи зданий, - призвал он.

Как известно, 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. При этом Саргсян был номинирован правящей коалицией в премьер-министры, что повлекло за собой волну масштабных протестов..