Депутаты комиссии по ЖКХ не поддержали ликвидацию департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета

Владислав Ентин Депутат Николаевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владислав Ентин сообщил, что на комиссии проголосовали за ликвидацию департамента внутреннего финансового контроля, наблюдения и противодействия коррупции. Глава этого департамента Андрей Ермолаев заявление Ентина опроверг.

Депутат выложил проект решения о ликвидации департамента на странице Contact Centr при Николаевском городском совете.

Кроме этого, в комментариях он отметил, что департамент «ликвидируется в связи с невыполнением функциональных обязанностей», а также такое решение якобы послужит «экономией бюджетных средств в размере 2 миллионов гривен в год».

Андрей Ермолаев Редакция «Преступности.НЕТ» связалась с директором департамента Андреем Ермолаевым, который отметил, что такой проект решения действительно выносили на рассмотрение комиссии, однако депутаты не проголосовали за него.

- Кто сказал, что принято? Не хорошо мне, как чиновнику, отзываться о депутатах, но он (Владислав Ентин, - ПН) немного не в себе. Он сам себе что-то придумал и, насколько я знаю, голосов не хватило, чтобы проголосовать. И комиссия - это не весь городской совет, а Владислав Олегович сильно хочет использовать свое депутатство. Знаете как он всем говорит - «у меня нет бордов», но почему-то на разрешениях фамилия стоит очень напоминающая его.

- Все знают, что он лоббировал будки с водой, которые мы убираем, а он привозит туда свои. Про рекламу само собой, про «ЕвроЛифт» кто только не говорит. Он просто хочет использовать депутатство в своих корыстных целях. Такой департамент, который стоит на страже законов, ему мешает. От кого же, как не от Владислава Олеговича ждать такого проекта решения? Я надеюсь, что остальные депутаты и горожане понимают, что такой департамент нужен. Наша работа видна, мы убираем рекламу, аварийные борды, в прошлом году очистили два моста от рекламы, вернули нашему КОПу питание детей, мы не прячемся...Эта информация неправдива, это его воображение..., - отметил Ермолаев.

Напомним, что в субботу, 14 апреля в Центральном и Заводском районах Николаева прошли мероприятия, направленные на борьбу с рекламными конструкциями, расположенными без разрешительных документов.