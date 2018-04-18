Николаевские десантники примут участие в международных учениях в Германии

Личный состав подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева примет участие в международных учениях «Combined Resolvе Х», которые будут проводить на нескольких полигонах и локациях на юго-востоке Германии в апреле-мае.

Об этом идет речь на официальной странице подразделения в Facebook .

«Николаевские десантники в числе других украинских военных уже скоро будут представлять сводное украинское подразделение. Десантно-штурмовое подразделение бригады прошло необходимые тренировки, обучение и полностью укомплектовано необходимым для учений вооружением: боекомплектом, имуществом и боевой техникой», - идется в сообщении.

Также заместитель командира бригады добавил, что главной задачей является передача собственного опыта и приобретение новых знаний и навыков.

«Десантники, которые скоро представят Вооруженные Силы Украины, недавно выполняли поставленные боевые задачи на Донецком направлении в зоне проведения АТО. Наши люди обучены, опытные и проверенные. Мы привлекаем наиболее достойных и подготовленных. Мы не стесняемся учиться и становиться сильнее. Чем больше мы знаем и умеем, тем труднее нашим врагам!», - сообщил он.

Напомним, что ранее на Николаевщине британские инструкторы учили украинских моряков, как ходить в разведку и противодействовать снайперам.