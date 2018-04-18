Служба автодорог возобновила ремонт на трассе государственного значения Т-15-08 Калиновка - Снигиревка

Служба автомобильных дорог в Николаевской области

В Среду, 18 апреля, Служба автомобильных дорог в Николаевской области возобновила работы по текущему среднему ремонту на автодороге государственного значения Т-15-08 Калиновка – Снигиревка.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

На участке км 8 600 – км16 + 700 подрядная организация выполняет работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия с ЩМА-20.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области Служба автомобильных дорог в Николаевской области Служба автомобильных дорог в Николаевской области

При этом, в ведомстве указали на то, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области осуществляют постоянный контроль качества работ на указанном объекте.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области Служба автомобильных дорог в Николаевской области

Кроме того, на время текущего ремонта, работники ведомства призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки, особенно в местах проведения дорожных работ.

Напомним, ранее сообщалось, на завершение ремонта автодороги Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка» в Николаевской области не хватает 49 миллионов гривен.