В Николаеве на площади Победы изъяли у предпринимателей батуты, установленные с нарушениями

В четверг, 19 апреля, на площади Победы сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета обнаружили нарушения в установке детских аттракционов.

Об этом сообщил директор департамента Андрей Ермолаев на своей странице в Facebook.

По его словам, с наступлением теплой погоды, многие предприниматели поставили возле жилых домов надувные батуты и прочие аттракционы, на которые тут же начали жаловаться жильцы и депутаты.

«Считаю, что такие конструкции имеют право на жизнь, но в специально отведённых для этого местах, которые должны быть согласованы с управлением архитектуры и депутатами, и при условии получения разрешительных документов. А пока, до решения этого вопроса, сотрудники нашего департамента совместно с управлением превентивной деятельности Национальной полиции изъяли у предпринимателей их конструкции за выявленные нарушения», - написал он.

Также Ермолаев призвал глав райадминистраций проверить надувные конструкции на закрепленных за ними районах.

Напомним, что ранее депутат Николаевского городского совета, член постоянной «транспортной» комиссии Владимир Садыков выступил против предпринимателей, которые ставят батутные комплексы в микрорайоне Намыв, в сквере имени Юрия Макарова.