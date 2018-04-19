«Даже в отсутствие зонинга»: Николаевский горсовет снова может сдавать в аренду земли, находящиеся в коммунсобственности

Николаевский горсовет в связи с изменениями в ч.3 ст.24 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» снова может отдавать земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности в аренду, даже при отмененном зоннинге.

Об этом в ходе сессии в четверг, 19 апреля сообщила глава фракции «БПП» Елена Киселева.

- Дорогие коллеги, мы с вами очень долго и муторошно переживали отсутствие зонинга, отмену его, рассказывали, что мы все парализовали или нас парализовало, так я хочу Елена Киселева порадовать пока мы все были парализованы, нам уже сделали инъекцию, которая дает возможность городу жить, - обрадовала всех депутатов Киселева.

Так, она попросила секретаря Николаевского горсовета Татьяну Казакову дать протокольное поручение управлению земельных ресурсов и управлению архитектуры - «они при подготовке выводов на счет согласования отвода земельных участков должны обязательно указывать наличие объектов недвижимого имущества».

- Почему такое протокольное поручение – потому что в ст. 24 (изменения в закон вступили в силу 1 марта нынешнего года, - ПН), которая нас ограничивала в плане отвода земельных участков при отсутствии зонинга, сегодня законодатель открыл и сделал нам зеленый свет. Поэтому это ограничение законодателем снято. Теперь, мы с вами, как городской совет, даже в отсутствии зонинга имеем право и обязаны отводить земельные участки под обслуживание объектов недвижимости, право на которое надлежащим образом оформлено, и для граждан, которые хотят приватизировать земельные участки. Для того чтобы мы с вами в сессионном зале не ругались и не выясняли потом где есть объект, управлению земельных ресурсов на следующую земельную сессию внести изменения, или озвучить их как технические правки, дополнить информацию в случае такого решения о наличии зарегистрированного права на объект недвижимости, или договор купли-продажи, чтобы мы четко видели, что земельный участок не свободен и на нем размещаются объекты, которые построены и находятся в собственности, - сообщила депутат.

Напомним, что вице-мэр по земельным вопросам Юрий Андриенко считает, что не смотря на отмену зонинга и признания его незаконным можно давать разрешения всем желающим николаевцам на изготовление проектов землеустройства.

Ранее сообщалось, что Одесский апелляционный административный суд оставил без изменений постановление Николаевского окружного административного суда, которым признан незаконным план зонирования территории Николаева. Из-за чего Николаевский городской совет с 30 января не мог передавать землю в пользование или собственность.