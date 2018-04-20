«Возьму на себя ответственность»: Сенкевич заявил, что скоро назначит нового главу департамента соцзащиты Николаевского горсовета

Александр Сенкевич Городской глава Николаева Александр Сенкевич заявил, что в ближайшее время назначит нового директора департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.

Об этом Сенкевич сообщил в комментарии «Преступости.НЕТ».

– В ближайшее время я назначу человека на эту должность. Считаю, что это будет человек опытный. И когда мне там часто закидывают, что мэр не ведет свою команду – вот я и возьму на себя ответственность за этого человека и назначу его. Если он будет плохо справляться, то я его уволю, – сказал Сенкевич, но не стал называть имя кандидата на должность главы департамента соцзащиты.

При этом городской глава также считает нынешнего руководитель этого департамента Сергея Бондаренко профессионалом.

– Сергея Николаевича я тоже считаю профессионалом. При нем, несмотря на некоторые заявления в его адрес, было много сделано для управления соцзащиты и людей, в том числе и людей с инвалидностью, людей, которые принимали участия в боевых действиях, это касается и АТОшников и которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, и прочих людей, – высказался мэр.

Напомним, что Сергей Бондаренко еще в январе заявлял, что уходит с должности из-за достижения пенсионного возраста. При этом он и по сей день управляет департаментом труда и соцзащиты горсовета.

Отметим, что ранее увольнения Сергея Бондаренко требовали николаевские активисты, обосновывая свою просьбу тем, что его дочь, экс-депутат горсовета от партии Натальи Витренко Евгения Бондаренко возглавляла в Николаеве запрещенную в Украине партию «Русский блок» и неоднократно ездила в Москву на съезды Ассамблеи прокремлевского фонда «Русский мир».