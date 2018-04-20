«Восстановленным» николаевским полицейским вручили погоны возле разрушенного райотдела в зоне АТО

В зоне АТО, возле бывшего Марьинского отделения полиции вручили погоны николаевским полицейским, которых восстановили на службе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Здание райотдела ранее подверглось разрушению после обстрелов. Вручали погоны николаевским полицейским, которые сейчас находятся на стажировке, возле мемориала.

«Приказом председателя Национальной полиции Украины №282 специальные звания получили 7 правоохранителей. Начальник управления кадрового обеспечения Алексей Попков выразил надежду, что полученный опыт несения службы на востоке страны и новые полицейские погоны помогут с достоинством завершить стажировку и с уверенностью дома, на Николаевщине, воплощать в жизнь дело укрепления законности и правопорядка», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что спецназовцы из батальона «Николаев» отправились на ротацию в зону АТО.