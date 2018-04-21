В Николаеве проверили «маршрутки» № 62 и 51 – на перевозчиков составили три акта о нарушениях

В Николаеве после внеплановой проверки городских автобусных маршрутов № 62 «микрорайон Намыв - «Трансаммиак» и № 51 «ст. Николаев-пассажирский - Терновка» на перевозчиков составили три акта о нарушениях.

Об этом сообщатся на сайте Николаевского городского совета.

Управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета провело проверку по соблюдению требований договора на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования 20 апреля.

«Во время проверки было составлено три акта о нарушениях условий договора на перевозку пассажиров. В дальнейшем вышеуказанные акты будут направлены руководству предприятий - перевозчиков ООО «Эталонавто» и ООО «Приватавтолюкс» для ознакомления и устранения выявленных нарушений», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее провели внеплановую проверку городских автобусных маршрутов № 23 «Центральный рынок - Большая Корениха» и № 86 «Центральный рынок - М.Корениха», которые обслуживает ООО «Алан - Техно» - на перевозчика также составили три акта о нарушениях.