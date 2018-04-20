В Николаеве внепланово проверили пригородные маршруты фирмы «Алан-Техно» - составили три акта нарушений договора

В четверг, 19 апреля специалисты управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета провели внеплановую проверку городских автобусных маршрутов № 23 «Центральный рынок - Большая Корениха» и № 86 «Центральный рынок - М.Корениха» по соблюдению требований договора на перевозку пассажиров.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

По результатам проверки составлено три акта о нарушении условий договора на перевозку пассажиров. Акты будут направлены руководителю предприятия - перевозчика ООО «Алан - Техно» для ознакомления и устранения выявленных нарушений.

Напомним, что в Николаевской ОГА расторгли два договора с перевозчиком «Алан-Техно», который обслуживал пригородный маршрут №129 «Николаев - Полигон» и по маршруту № 114 «Николаев - Лупарево».

Ранее сообщалось, что с 9 апреля фирма «Алан-Техно» подняла тариф на пригородный маршрут №114 (Николаев-Лиманы-Лупарево). А 10 апреля жители Корабельного района города Николаева протестовали против поднятия тарифов на проезд предприятием-перевозчиком «Алан-техно» в села Лиманы и Лупарево. На следующий день, 11 апреля, местные жители блокировали автобус перевозчика.