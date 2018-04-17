В Николаевской ОГА расторгнули еще один договор с фирмой «Алан-Техно»

В понедельник, 16 апреля Николаевская областная госадминистрация в одностороннем порядке разорвала еще один договор с перевозчиком «Алан-Техно», который обслуживал пригородный маршрут №129 «Николаев - Полигон».

Об этом сообщает управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации.

Таким образом, с 16 мая у данной фирмы-перевозчика будут отсутствовать правовые основания для осуществления перевозки пассажиров на этом автобусном маршруте.

В управлении облгосадминистрации отмечают, что в течение 2017 - 2018 годов работники управления в соответствии с пунктами Договора, заключенного между ООО «Алан-Техно» и Николаевской ОГА, осуществляли проверки на маршруте №129 «Николаев - Полигон». Во время которых выявили систематические нарушения выполнения условий Договора. По результатам выявленных нарушений на предприятие направлялись многочисленные сообщения о нарушении условий Договора для устранения выявленных недостатков, однако они не были исправлены.

Напомним, что 13 апреля, управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации разорвало договор с компанией «Алан-Техно», поскольку обнаружило ряд нарушений, которые фирма-перевозчик не устранила. С 11 мая 2018 года компания не сможет быть перевозчиком по маршруту № 114.

Ранее сообщалось, что с 9 апреля фирма Алан-Техно подняла тариф на пригородный маршрут №114 (Николаев-Лиманы-Лупарево). А 10 апреля жители Корабельного района города Николаева протестовали против поднятия тарифов на проезд предприятием-перевозчиком «Алан-техно» в села Лиманы и Лупарево. На следующий день, 11 апреля, местные жители блокировали автобус перевозчика.