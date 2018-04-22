В Николаевской области пиротехники уничтожили девять артснарядов

На Николаевщине, 20 апреля, группа пиротехнических работ, путем контролируемого подрыва, уничтожила девять артснарядов времен прошлых войн.

Об этом передает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ в селе Осиповка Врадиевского района, женщина обнаружила три ​​взрывоопасных предмета. На место прибыла группа пиротехнических работ и классифицировала находки. Ими оказались три артиллерийских снаряда калибром 105 мм времен прошлых войн.

Во время обследования территории, пиротехники обнаружили еще шесть артснарядов: четыре единицы калибром 105 мм , 45 мм - одна единица и 152 мм - одна единица.

Все боеприпасы изъяли и уничтожили, путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее на Николаевщине пиротехники и водолазы очищали Черное море от снарядов времен Второй мировой войны и обезвредили 152 взрывоопасных предмета.