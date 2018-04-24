«Продолжает плевать на ремонт дорог области, занимаясь саботажем», - депутат николаевского облсовета потребует увольнения руководителя ДП «Николаевского облавтодора»

Михаил Талпа, депутат Николаевского областного совета от БПП заявил, что будет подымать вопрос на всех уровнях об увольнении ДП «Николаевский облавтодор», Николая Радионова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В своем посте на странице в социальной сети он пишет, указывая на тот факт, что в Николаевской области существует огромная проблема на дорогах, но руководитель никаким образом не пытается ее улучшить, а ему, по его словам, просто «наплевать».

«Руководитель ДП «Николаевский облавтодор» Николай Радионов продолжает плевать на ремонт дорог области, занимаясь саботажем, а не прямыми обязанностями. МЕСЯЦ не происходит фрезировка дорог в Первомайске! МЕСЯЦ не происходит фрезировка дорог в Вознесенске! МЕСЯЦ не происходит аварийный ремонт "кратеров" в Новой Одессе. Радионов находит кучу причин, чтобы НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. Текучка кадров - люди, которые ответственно выполняли свои обязанности, увольняются». – пишет Михаил Талпа

Более того, он настоятельно заявляет, что будет обращаться к власти на всех уровнях с целью отстранить чиновника ДП «Николаевский облавтодор», Николая Радионова, от занимаемой им должности. В частности, он обращается к Славомиру Новаку и Роману Косинскому.

«С этого дня я на всех уровнях буду подымать вопрос увольнения Радионова и его команды. Дальше ждать нельзя. Терять драгоценное летнее время и хорошую погоду для ремонта дорог мы не имеем права.

Обращаюсь к руководителю «САД» Славомиру Новаку обратить внимание на эту ситуацию! Обращаюсь к руководству НАК «Автомобильные дороги Украины» Роману Косинскому с просьбой УВОЛИТЬ Николая Радионова с должности руководителя «Николаевского облавтодора» и его команду еще до майских праздников!». - Заявил он

Напомним, ранее сообщалось, на прошлой неделе коллективу ДП «Николаевский облавтодор» представили нового руководителя, им стал экс-начальник Службы автодорог Днепропетровской области Николай Радионов.

Как указывалось ранее, одного из предыдущих руководителей облавтодора на сессии облсовета критиковали, принимали решение об увольнении.