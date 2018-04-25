Николаевские летчики продолжают учения – горожан просят не беспокоиться

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В Николаеве 299-я бригада тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова проводит очередную летную смену.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

В бригаде поддерживают и восстанавливают навыки летного состава, проводят облет авиационной техники. Также предусматриваются вылеты на учения одной из частей Сухопутных Войск. Вместе со штурмовиками Су-25 в небо поднимаются истребители МиГ-29.

«Полеты будут продолжаться до позднего вечера, поэтому у слишком нервных горожан заранее просим прощения за неудобства», - сообщили в 299-й бригаде.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские летчики на истребителях тренировались перехватывать самолеты-«нарушители».

Вадим Богданов

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русскийобщество