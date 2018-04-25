Николаевские десантники на международных учениях Combined Resolve X будут вооружены семью БТР-80

Военнослужащие николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в рамках участия в одном из практических этапов международных учений Combined Resolve X, будут вооружены семью БТР-80.

Об этом сообщил Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook.

Так, во время учений украинский десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты будут выполнять задачи на пяти танках Т-84.

Фото: Генеральний штаб ВСУ Фото: Генеральний штаб ВСУ Фото: Генеральний штаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ВСУ Фото: Генеральний штаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ВСУ Фото: Генеральний штаб ВСУ Фото: Генеральний штаб ВСУ

Как известно, в учениях Combined Resolve X участвуют около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и их партнеров.

Фото: Генеральний штаб ВСУ Фото: Генеральний штаб ВСУ Фото: Генеральний штаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ВСУ

Напомним, что в понедельник, 23 апреля, военнослужащие николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады приняли участие в планировании одного из практических этапов международных учений Combined Resolve X.