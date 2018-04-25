В Украине успешно завершили госиспытания ракетного комплекса «Ольха»

Президент Петр Порошенко принял участие в завершающих испытаниях ракетного комплекса «Ольха».

На YouTube-канале президента выложены кадры с испытаний и запись выступления Порошенко.

Он, в частности, заявил, что серийное производство ракет «Ольха» начнется уже в 2018 году.

- Могу сказать одно конкретную цифру: эта ракета «Ольха» в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза, - сказал Порошенко.

Об успешном завершении государственных испытаний пишет в Facebook и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, впервые о проекте «Ольха» широкой публике поведал 27 января 2016 года президент Украины Петр Порошенко. В марте того же года прошли первые испытания. Финальное тестирование, предваряющее переход к госиспытаниям, прошло в декабре 2017 года. В апреле начались госиспытания.

Ракеты для «Ольхи» разработало конструкторское бюро «Луч». Выпускает их ГАХК «Артем».