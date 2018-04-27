В Николаеве с 18 мая открывается сезон пассажирских перевозок водой высокоскоростными «ракетами»

Компания «Нибулон» с 15 мая открывает новый сезон пассажирских перевозок водой. Первыми воспользоваться высокоскоростными пассажирскими судами «НибулонЭкспресс» в этом сезоне смогут жители Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает NikLife.

Так, ежедневно будут курсировать рейсы «Новая Каховка - Херсон», а с 18 мая с пятницы по понедельник можно будет проплыть по маршруту «Вознесенск-Ковалевка» и «Новая Одесса-Николаев».

«Кроме того, с 1 июня начнут ходить рейсы «Николаев (речной вокзал) - Кинбурнская коса - Очаков». Из Николаева судно будет отправляться в 7-8 утра утра и уже в 8:45-9:45 прибудет на косу», - говорится в сообщении.

Стоимость билетов из Николаева составит 216 гривен, а с Кинбурнской косы - 204 гривны. В стоимость билета по маршруту «Николаев - Кинбурнская коса» входит также и плата (12 гривен с НДС) за услуги, предоставленные НПП «Белобережье Святослава» по организации краткосрочного отдыха на территории рекреационного участка.

Кроме регулярных перевозок принимаются также коллективные заявки на дополнительные рейсы по маршруту «Николаев - Кинбурнская коса». Все детали таких рейсов предварительно в индивидуальном порядке оговариваются с диспетчером по телефону 050 394 74 83 (с 08:00 до 20:00, без выходных).

Напомним, что в Николаеве с 6 апреля между Каботажным молом и Малой Коренихой начал ходить рейсовый теплоход.