Киевская академия готова отдать Николаеву помещение «Мореходной школы», если работу училища восстановят

В Николаеве рассмотрят возможность восстановления деятельности профессионально-технического училища «Мореходная школа» на базе Национального университета кораблестроения.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта в пятницу, 27 апреля.

По словам директора департамента образования и науки Обгосадминистрации Елены Удовиченко, помещение, которое принадлежало Киевскому университету, готовы передать в коммунальную собственность при условии восстановления на его базе деятельности профтехучилища.

- Для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо решить, кто будет его финансировать. Потому что на сегодняшний день, по закону про бюджет, учреждения 3-4 уровня аккредитации имеют в своей структуре филиалы 1-2 уровня аккредитации. Они пока финансируются за счет этих заведений, но с 1 сентября есть вероятность того, что они не будут финансироваться за этот счет, им может не хватить денег. Поэтому, так как они не являются на сегодняшний день юридическими лицами, этот вопрос в стадии решения, - сказала она.

В свою очередь заместитель начальника управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета Наталья Манзюк заявила, что город готов взять на себя такую ответственность.



- Мы рассматривали этот вопрос на профильной комиссии и мы обращались к Москаленко о том, что рассмотрели этот вопрос и передали в коммунальную собственность Николаеева. Город готов сам нести все эти затраты и тому подобное, - заверила она.

Елена Удовиченко Наталья Манзюк

В итоге Удовиченко выразила намерение собрать комиссию, в которую войдёт мэр города, представители НУКа и Облгосадминистрации и решить, кто обязуется содержать училище.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета поддержали решение направить обращение к Министру образования Украины Лилии Гриневич с просьбой передать ряд имущества с баланса министерства в коммунальную собственность города Николаева, в том числе и здания Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.