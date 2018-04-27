«Там ничего не сделано»: Члены «культурной» комиссии Николаевского облсовета потребовали поменять директора детского лагеря «Орлёнок»

Члены постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта возмутились тем, что на должность директора детского лагеря «Орлёнок» до сих пор не провели конкурс.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии в пятницу, 27 апреля.

Так, глава фракции БПП в Николаевском облсовете Сергей Черный заявил, что ещё в 2017 году они обсуждали с директором департамента образования и науки Обгосадминистрации Еленой Удовиченко состояние лагеря и остались недовольны.

- Я смотрю, что директор исполняет обязанности и в 2017 году с ним опять продлили контракт. И насколько я знаю, он – человек пенсионного возраста и практически там не появляется. Смотрим дальше, тут рассчитано на 600 человек 8 миллионов 388 тысяч. Такое количество детей, я сомневаюсь, что есть. И почему тогда не решается этот вопрос с директором? Как можно что-то решать, если директора на протяжении трех или четырех месяцев нет и я еще раз повторю, что о таких деньгах любая школа только мечтает, - возмутился он.

По словам Удовиченко, в октябре конкурс на эту должность был оглашен, желающие подали документы, однако он не состоялся в связи с тем, что не было главы конкурсной комиссии.

- Плюс директор находился на длительном больничном, ему делали операцию. То есть он выходил на работу, потом уходил на больничный и он на сегодняшний день вышел с больничного, работает полноценно, исполняет обязанности. Он действительно уже пенсионного возраста, я думаю, что в ближайшее время мы разберемся с процедурой, - отметила она.

В ответ Черный заявил, что при желании конкурс на должность директора могли уже давно провести.

- Не было главы комиссии. Ну что это значит? Я когда чего-то не хочу, то у меня столько причин, что вы даже не представляете. Наверное, мы просто не хотим это делать, потому что нам так не выгодно. Вот и все. Держать человека пенсионного возраста, который там не появляется. Я просто был в том лагере и видел, что там даже не покрашено, ничего не сделано, ну просто ужасы. И мы говорим о том, что мы там будем оздоровлять. Туда можно приехать и уже просто заболеть, - заявил депутат.

Сергей Черный Елена Удовиченко Михаил Талпа

Также у членов комиссии вызвало много сомнений финансирование, которые выделяется на лагерь, работающий всего три месяца в году. По словам Удовиченко, периодически они протапливают помещение, чтобы сырость не привела в непригодное состояние мягкий инвентарь.

Надежда Иванова Владислав Невесёлый

В свою очередь Михаил Талпа попросил её предоставить информацию о том, в какую сумму бюджету обходится содержание лагеря за девять месяцев - с сентября по июнь.

- Дайте единую цифру, чтобы мы понимали, во сколько нам это выливается в бюджет. Давайте за девять месяцев. Мне просто самому интересно, потому что мне кажется, что мы не совсем эффективно используем деньги. Мы их как-то используем, как в советском союзе еще было принято, когда был какой-то бесплатный газ или копеечный. И чтобы мы понимали, какую площадь мы отапливаем, - предложил он.

Вместе с тем депутат отметил, что вещи, которые там хранятся, можно было бы вывезти из лагеря на холодное время года и что за такие деньги детей можно было отправлять на оздоровление в частные детские лагеря.

В итоге члены комиссии сообщили, что если департамент образования и науки не сможет разобраться в этой ситуации, то они сами инициирует объявление конкурса.

Ранее сообщалось, что в Николаеве половина претендентов не прошла первый этап конкурса на должности главврачей.