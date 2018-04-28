Убили ударом ножом в грудь и пытались вытащить сердце: в Перу археологи нашли останки 140 принесенных в жертву детей

В северной части Перу археологи обнаружили останки 140 принесенных в жертву детей. Ученые считает, это крупнейшим в мире случаем детского жертвоприношения.

Об этом сообщает «Униан» с ссылкой на Associated Press.



Так, останки принадлежат детям от 5 до 14 лет. По словам ученых, детей пожертвовали во время торжественной церемонии около 550-ти лет назад. Также рядом с захоронением нашли останки более 200 лам, вероятно, принесенных в жертву в тот же день.

Захоронение было построено в традициях империи Чиму. Считается, что детей пожертвовали из-за наводнений, вызванных колебаниями океанской воды, от которых страдало перуанское побережье. Следы на скелетах говорят о том, что детей, скорее всего, убили ударом ножом в грудь. Положение ребер указывает на то, что из детей пытались вытащить сердце.

«Они, наверное, предлагали богам самое важное, что у них было в обществе, а главное - дети, потому что они представляют будущее», - сказал профессор археологии Национального университета Трухильо в Перу Габриэль Прието, который возглавлял раскопки.

Также, он добавил, что по той же причине для жертвы были выбраны ламы, поскольку эти животные были основной частью перуанской экономики.



Напомним, что итальянские археологи нашли в Ломбардии скелет VI-VIII веков, принадлежавший мужчине с ножом вместо ампутированного предплечья.