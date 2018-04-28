Во Львове пассажиры два часа блокировали движение электропоездов, требуя увеличить количество вагонов

В пятницу вечером, 27 апреля на станции Скнилов во Львове пассажиры, которым не хватило места в вагонах электрички Львов-Мукачево, вышли на железнодорожные пути и заблокировали движение.

Об этом сообщает Zaхid.net.

Так, люди потребовали увеличить количество вагонов в электричке Львов-Мукачево до шести. По их словам, в четырех вагонах поезда постоянно не хватает мест. Речь идет не о сидячих местах, многие просто не могут войти в вагон.

По словам одного из пассажиров, непосредственно на путях перед поездом стояли несколько десятков человек, остальные пассажиры находились рядом с электричкой. Однако на видео видно, что людей на рельсах гораздо больше.

В пресс-службе патрульной полиции изданию сообщили, что на железнодорожное полотно вышли около 200 человек.

Заблокированы были два поезда - Львов-Мукачево и Львов-Трускавец.

На место приехали руководители полиции и железной дороги. Согласно видео, один из чиновников, имя которого, к сожалению, неизвестно, пообещал людям выполнить их требование и добавить два вагона в электричку Львов-Мукачево. После этого, в 20:40, пассажиры разблокировали движение. В общем, спонтанная акция продолжалась около 1,5 часов.

По информации издания, пассажиров, которые не поместились на станции Скнилов, во Львов подвезла электричка, возвращавшаяся из Мукачево. Оттуда они добирались домой на автобусах.

Напомним, что в Арбузинском районе Николаевской области 10 апреля 50 человек на время перекрыла движение по трассе «Николаев-Благовещенское» (бывшая Р-06 «Ульяновка – Николаев»).