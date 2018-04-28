Николаевских десантников на учениях посадили в «Хамви»-тренажер и несколько раз перевернули

В Германии украинские участники учений «Combined Resolve X» 27 апреля приняли участие в тренировке по эвакуации из поврежденной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Занятия проводились на специализированном тренажере, моделирующем салон военного автомобиля «HMMWV» («Хамви»). Экипаж несколько раз вращали на 360 градусов, оставляя авто в положении на крыше или одной из сторон. Таким образом создавалась ситуация, похожая на аварию, когда автомобиль перевернулся.

Далее военнослужащие должны были быстро покинуть транспорт и приготовиться к бою. По словам американских инструкторов, это упражнение готовит личный состав к возможным чрезвычайным ситуациям и тренирует слаженность экипажей.

Напомним, что Вооруженные силы Украины на учениях представляет рота от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева и танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады.