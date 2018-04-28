Спасатели просят николаевцев быть острожными на праздники – особенно при купании и на пикниках

Спасатели просят жителей Николаевщины не забывать о безопасном поведении в праздники, быть ответственными, осторожными и бдительными во время отдыха на пикниках и вблизи воды.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В каждом районе Николаевской области спасатели провели профилактические рейды и пообщались с отдыхающими в лесных и парковых массивах. Спасатели акцентировали внимание отдыхающих на основных причинах возникновения пожаров, рассказали о том, какой вред окружающей среде может нанести даже небольшое горение.

С учетом того, что скоро майские праздники, спасатели обратили внимание на то, что в лесах, парках и скверах категорически запрещается разводить костры в необорудованных для этого местах.

Также спасатели провели профилактические мероприятия по традиционным местам отдыха на побережье. Спасатели напоминали отдыхающим о том, что сезон «водного отдыха» еще официально не открыт, а это значит, что береговая зона и дно водоемов не обследованы, не определены безопасные места для купания, не установлены спасательные посты. Родителям напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра.

Напомним, что в течение майских праздников спасатели в Николаевской области будут дежурить в усиленном варианте несения службы.