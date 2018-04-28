МВД наградило огнестрельным оружием двух николаевских оперативников

В Киеве 65 сотрудникам уголовного розыска 28 апреля вручили наградное оружие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Среди награжденных начальник отдела управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области Сергей Завадский и заместитель начальника Корабельного отдела полиции Валерий Василюк. Приказ о награждении подписал глава МВД Арсен Аваков, оружие вручал председатель Нацполиции Серий Князев. Оружием наградили лучших сотрудников уголовного розыска.

- Большинство из награжденных хорошо знаю – каждый в свое время победил в своих регионах особо опасных «заклятых волков». В глазах увидел спокойную уверенность в себе, в некоторых – хитрость. Одним словом, еще раз для себя убедился – справимся, победим ... - отметил Князев - В стране идет война с криминалитетом. И вы должны оставаться сильной боевой единицей. От ваших действий зависит спокойствие граждан вашего города, поселка, района и страны в целом.