МВД наградило огнестрельным оружием двух николаевских оперативников

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 596 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(357)   

В Киеве 65 сотрудникам уголовного розыска 28 апреля вручили наградное оружие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Среди награжденных начальник отдела управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области Сергей Завадский и заместитель начальника Корабельного отдела полиции Валерий Василюк. Приказ о награждении подписал глава МВД Арсен Аваков, оружие вручал председатель Нацполиции Серий Князев. Оружием наградили лучших сотрудников  уголовного розыска.

- Большинство из награжденных хорошо знаю – каждый в свое время победил в своих регионах особо опасных «заклятых волков». В глазах увидел спокойную уверенность в себе, в некоторых – хитрость. Одним словом, еще раз для себя убедился – справимся, победим ... - отметил Князев - В стране идет война с криминалитетом. И вы должны оставаться сильной боевой единицей. От ваших действий зависит спокойствие граждан вашего города, поселка, района и страны в целом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве наградили патрульных, которые вытащили из реки девушку-самоубийцу.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество