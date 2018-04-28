В Николаеве наградили патрульных, которые вытащили из реки девушку-самоубийцу

В Николаеве руководство патрульной полиции наградило капрала Андрея Мирошниченко и лейтенанта Вадима Шаповалова, которые спасли тонущую девушку.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что происшествие случилось 22 апреля, девушка спрыгнула с Варваровского моста, пытаясь покончить с собой. Прибывший на место экипаж полиции бросился в реку и вытащил на берег тонувшую девушку.

- Человеческая жизнь – превыше всего! Помните это каждый раз, когда заступаете на смену, - отметил начальник управления Виталий Данила.

Напомним, что девушка, которая прыгнула с Варваровского моста, не получила серьезных травм и уже находится дома.