Главный архитектор Николаева заявил, что схемы по размещению внешней рекламы не утверждаются из-за «конфликтов интересов»

Андрей Цымбал Чтобы упорядочить размещение внешней рекламы в Николаеве, необходимо утвердить соответствующие схемы. Однако, принятие их тормозится из-за существующих конфликтов интересов владельцев рекламных конструкций.

Об этом в эфире телеканала «Март» рассказал главный архитектор города Андрей Цымбал.

- Нужно утвердить их (схемы – ПН) и от них не отступать, - считает он.

По его словам, на данный момент в департаменте архитектуры и градостроительства, который он возглавляет, находится огромное количество заявок на размещение новых рекламных конструкций.

- С одной стороны, мы действительно не можем нарушать закон, с другой стороны, всех горожан уже утомило такое количество конструкций. Выход попытались найти в прошлом году: была разработана схема размещения для проспекта Мира. Но, к сожалению, из-за конфликтов интересов разных владельцев рекламных конструкций, она до сих пор не утверждена, - заявил он. - Каждый из них отстаивает, что он хороший, а все остальные нарушают, но договориться им очень тяжело.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве создают реестр внешней рекламы, при этом уже насчитали почти 3,5 тысячи конструкций.