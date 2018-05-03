В Южноукраиснке нацгвардеец-кинолог нашел 12-летнюю девочку, которая ушла из дома и хотела покончить с собой

В Южноукраинске в среду, 2 мая нацгвардеец-кинолог вместе со служебной собакой нашли пропавшую 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Информация о просьбе предоставить помощь в поиске несовершеннолетней, которая в 18:00 во вторник, 1 мая ушла из дома, оставив родителям записку о желании покончить с собой, в воинскую часть 3044 НГУ поступила в 01:00 от дежурного Южноукраинского отделения полиции Первомайского отдела полиции.

В связи с тем, что помощь нужно было предоставить немедленно, дежурным офицером было принято решение: привлечь внештатного кинолога старшего прапорщика Романа Бочкарева со служебной собакой по кличке Азарт.

«Кинолог со служебной собакой начал работу по следу в городе Южноукраинск в 01:30 и уже через 40 минут ребенок был найден и передан родителям. Девочка была цела и невредима», - говорится в сообщении.

Напомним, что в селе Велокосербуловка Еланецкого района местный житель нашел 14-летнего подростка, который сбежал из дому в поисках приключений.