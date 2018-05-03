Исполком Николаевского горсовета поручил главам администраций районов демонтировать около 50-и рекламных средств

Исполнительный комитет Николаевского городского совета проголосовал за демонтаж около пятидесяти рекламных средств во всех районах Николаева.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в четверг, 3 мая.

Так, главный архитектор города Андрей Цымбал озвучил проект решения о демонтаже рекламных средств.

- Предлагается поручить администрациям районов Николаевского городского совета и департаменту внутреннего финансового контроля и противодействию коррупции Николаевского горсовета в десятидневный срок выполнить все необходимые работы по демонтажу. Перечень включает приблизительно 50 наименований, - сказал он.

В свою очередь член исполкома Александр Трифонов выразил беспокойство относительно того, предупреждены ли были владельцы конструкций о демонтаже и не станут ли они подавать в суд на горсовет. Выяснилось, что в перечне рекламных щитов всего два, а все остальные относятся к другим видам рекламы.

В итоге члены исполкома единогласно поддержали проект решения.

Ранее сообщалось, что патрульная полиция Николаевской области обнаружила, что навес на перекрестке улицы 3-й Слободской и проспекта Богоявленского установлен с нарушениями, и просит мэрию Николаева «решить вопрос о законности размещения» навеса.