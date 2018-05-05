Полиция призвала николаевских подростков обращаться на горячую линию, если над ними издеваются в школе

Николаевских подростков призвали немедленно обращаться за помощью в полицию в случае совершения в отношении них или членов их семьи противоправных действий, буллинга.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

«Совет школьникам, страдающих от буллинга: помните, защита есть всегда! Если над тобой издеваются, обратись к школьному психологу, учителю, родителям, на национальную детскую горячую линию по телефону 0-800-500-225 или в полицию – 102».

«Совет тем, кто совершает буллинг: не забывайте, за каждое ваше действие несете ответственность именно вы. Если вам меньше 16 лет, к ответственности привлекаются родители (опекуны). Ваши поступки с юридической точки зрения могут быть квалифицированы, как повреждение имущества, хулиганство, нанесение телесных повреждений, доведение до самоубийства и санкции за совершение указанных преступлений довольно строгие».

«Совет тем, кто просто наблюдает за буллингом в коллективе: не будьте зрителем! Придите на помощь, не дайте возможности возникнуть буллингу в вашем коллективе! На месте пострадавшего может оказаться каждый», - сообщили в полиции.

Напомним, что в Южноукраинске нашли 12-летнюю девочку, которая ушла из дома и хотела покончить с собой.