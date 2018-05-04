Папа Римский решил продать на аукционе свой «Lamborghini»

Папа Франциск решил продать на аукционе подаренный ему уникальный автомобиль «Lamborghini Huracan».

Об этом пишет Esquire.

Сообщается, что автомобиль продадут на аукционе, а большую часть средств понтифик пожертвует пострадавшим в иранском городе Ниневия. Организаторы торгов рассчитывают выручить за машину от 303-425 тысяч долларов.

Уникальный экземпляр «Lamborghini Huracan» белого цвета и украшен золотом Папе Франциску подарили в прошлом году. По данным издания автомобиль может достигать скорости около 320 км/ч.

Напомним, ранее Папа Римский отверг существование ада.