Николаевский «киборг» в мирной жизни вернулся на работу учителя и преподает «Защиту Отечества»

Николаевский «киборг» лейтенант Сергей Гуссиди участвовал в обороне Донецкого аэропорта и после демобилизации вернулся к мирной жизни – он работает в школе учителем физкультуры и преподает дисциплину «Защита Отечества».

Об этом сообщили в Николаевском областном военном комиссариате.

Сергей Гуссиди служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, оборонял Донецкий аэропорт в ноябре-декабре 2014 года. Родом он из села Кирьяковка Николаевского района. Осенью 2014 года его мобилизовали в Вооруженные Силы Украины и назначили командиром гранатометного взвода. Его подразделение дислоцировалось в поселке Староконстантиновка – недалеко от Донецка.

- Мы часто попадали под вражеские обстрелы, - вспоминает Сергей. - Но больше всего, конечно, донимали «грады». Мне, считаю, очень повезло с бойцами, все они были мобилизованными, то есть людьми, далекими от армии. О военном опыте и говорить нечего: все мы учились воевать на ходу, - говорит бывший десантник.

После того, как аэропорт был взорван, личный состав гранатометного взвода выполнял другие, не менее ответственные, задачи. В частности держал оборону в районе населенных пунктов Спартак, Опытное, Пески. В сентябре 2015 года лейтенант Сергей Гуссиди был демобилизован в запас и сразу вернулся в школу № 6, где его заждались ученики-старшеклассники.

- Знаете, предмет, который я преподаю, некоторые считают второстепенным, - откровенно говорит Сергей. - Но я никогда не соглашался с таким мнением. На войне убедился, что предмет «Защита Отечества» нужно преподавать так, чтобы ученики поняли, что они получают знания, от которых может зависеть их жизнь.

Напомним, что ранее была опубликована история ветерана АТО, который прошел самые тяжелые бои в начале войны на Донбассе.