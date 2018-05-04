В Николаеве на конкурсе определили четырех главврачей для областных больниц и диспансера

В Николаеве 4 мая прошел второй этап конкурса на занятие должностей руководителей областных коммунальных учреждений здравоохранения. В итоге утвердили руководителей четырех учреждений – в трех случаях действующие главврачи сохранили свои должности, а в кожно-венерологическом диспансере будет новый главврач.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Первый этап этого конкурса состоялся 4 апреля, документы на него подали 13 кандидатов на 11 учреждений здравоохранения. В результате во второй этап попало 6 кандидатов.

На втором этапе конкурсная комиссия заслушала кандидатов и провела собеседования. На занятие должностей в шести учреждениях претендовало по одному кандидату. В итоге из 6 кандидатов члены комиссии решили рекомендовать для утверждения четырех. Победителями конкурса стали:

Николаевская областная клиническая больница – Петр Рымарь (сохранил должность – ПН); Николаевская областная детская клиническая больница – Александр Плиткин (сохранил должность – ПН); Николаевская областная станция переливания крови – Валерий Чиняков (сохранил должность – ПН); Николаевский областной кожно-венерологический диспансер – Ирина Максимова (ранее диспансером руководила Лариса Букач).

Каждый из кандидатов рассказал свое видение развития медучреждения. Петр Рымарь рассказал о работе, которая уже ведется и продолжится в случае, если он займет указанную должность. В частности, это закупка нового оборудования, внедрение инновационных методов лечения. Уже запущены проекты по ремонту некоторых отделений больницы.

Александр Плиткин определил приоритетными направлениями своей работы следующее: сохранение кадрового потенциала больницы и повышение квалификации персонала в соответствии с европейскими практиками, создание достойных условий для медиков больницы от материального поощрения до решения вопроса обеспечения жильем. Кроме того, Плиткин предложил реорганизовать приемные отделения для удобства пациентов и комплексно пересмотреть отопительные системы заведения.

Ирина Максимова сделала акцент на необходимости совершенствования протокола лечения заболеваний, на которых специализируются кожно-венерологические диспансеры, что позволит детально изучить заболевания, состояние пациентов. Она также отметила, что сейчас отсутствуют дерматологи в нескольких районах области, однако в русле медицинской реформы в госпитальных округах Николаевщины должны быть такие специалисты, чтобы население имело возможность проверить свое здоровье. Отдельно она выразила свое видение непосредственно по развитию диспансера.

Валерий Чиняков отметил, что Николаевская область на 100% обеспечена донорской кровью и занимает лидирующие позиции в соответствующих рейтингах, и подчеркнул, что в перспективе Николаевская областная станция переливания крови планирует разработку собственного сайта и расширение реестра по госпитальным округам (районам области), что позволит создать локальную систему донорства.