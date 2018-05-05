«Проект полной модернизации»: НТРЗ выпустил тепловоз, на улучшение которого ушло около ста дней

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На Николаевском тепловозоремонтном заводе состоялся выпуск первого в стране тепловоза, выполненного по проекту полной модернизации.

Об этом сообщают в пресс-службе НТРЗ.

По словам директора завода Вячеслава Симченко, под старой внешностью этого локомотива  скрывается новый молодой организм с самыми современными техническими характеристиками:

- На вид он практически никак не отличается от стандартного локомотива серии ТГМ-6, но на самом деле внутри – это абсолютно другая машина. Это первый и пока единственный в Украине тепловоз, который выполнен по проекту полной модернизации с полной заменой двигателей и  компрессоров. Тут вместо обычного российского двигателя, который давно морально устарел и вызывает сегодня у специалистов только нервную дрожь, установлен новый американский, позволяющий  экономить до 30% на топливе, - рассказал он.

 

 

 

Также Симченко отметил, что на реализацию этого проекта ушло около ста дней, и эта модернизация позволила из старого  локомотива получить новые характеристики на уровне самых современных мировых образцов.

 

Ранее сообщалось, что работники Николаевского тепловозоремонтного завода стали единственными сертифицированными специалистами в Украине, которые имеют право проводить сервисное обслуживание и интеграцию новой микропроцессорной системы управления и диагностики дизеля.

Людмила Жерновская

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русскийобщество