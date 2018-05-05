«Проект полной модернизации»: НТРЗ выпустил тепловоз, на улучшение которого ушло около ста дней

На Николаевском тепловозоремонтном заводе состоялся выпуск первого в стране тепловоза, выполненного по проекту полной модернизации.

Об этом сообщают в пресс-службе НТРЗ.



По словам директора завода Вячеслава Симченко, под старой внешностью этого локомотива скрывается новый молодой организм с самыми современными техническими характеристиками:

- На вид он практически никак не отличается от стандартного локомотива серии ТГМ-6, но на самом деле внутри – это абсолютно другая машина. Это первый и пока единственный в Украине тепловоз, который выполнен по проекту полной модернизации с полной заменой двигателей и компрессоров. Тут вместо обычного российского двигателя, который давно морально устарел и вызывает сегодня у специалистов только нервную дрожь, установлен новый американский, позволяющий экономить до 30% на топливе, - рассказал он.

Также Симченко отметил, что на реализацию этого проекта ушло около ста дней, и эта модернизация позволила из старого локомотива получить новые характеристики на уровне самых современных мировых образцов.

Ранее сообщалось, что работники Николаевского тепловозоремонтного завода стали единственными сертифицированными специалистами в Украине, которые имеют право проводить сервисное обслуживание и интеграцию новой микропроцессорной системы управления и диагностики дизеля.