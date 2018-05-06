В Николаеве полиция провела учения, чтобы не допустить беспорядки 9 мая

В Николаеве провели командно-штабные учения, в которых приняли участие сотрудники различных подразделений полиции: территориальных отделов, патрульные полицейские, спецназовцы, кинологи, взрывотехники, конвойная служба и нацгвардейцы. Таким образом полиция готовится к 9 мая и возможным беспорядкам.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Во время учений проверили готовность полицейских должным образом реагировать на провокации во время массовых мероприятий.

- У нас одна цель – не допустить нарушений и сделать все возможное, чтобы торжества по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли спокойно, а николаевцы чувствовали себя в безопасности, - подчеркнул начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин.

В Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

«В случае выявления какого-либо нарушения, не нужно самостоятельно прекращать его, для этого есть мы. Ваша инициатива может привести лишь к обострению ситуации. Полицейские будут работать в усиленном режиме, дополнительно будут действовать группы превентивной коммуникации, поэтому просьба одна – своевременно информируйте полицию по телефону 102».

«Обращаемся ко всем, кто планирует присутствовать на торжествах 9 мая: в этот день важно объединить усилия и полиции, и людей, и общественных организаций, отнестись с уважением к ветеранам, их подвигу, и только таким образом вместе мы сможем обеспечить надлежащий уровень правопорядка», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве провели пожарные учения в «Мультиплексе».