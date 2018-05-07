Полиция перед 9 мая напомнила николаевцам о запрете коммунистической и нацистской символики

Накануне Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция напоминает николаевцам, что использование запрещенной коммунистической и нацистской символики является запрещенным.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Запрет наложен законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». На всей территории Украины запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР.

Также запрещено любое изображение государственных флагов, гербов и других символов СССР, УССР, флаги, символы, изображения или другая атрибутика, в которых воспроизводится сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга (сохи), молота и пятиконечной звезды.

Запрещена символика коммунистической партии или ее элементы, символика нацистского тоталитарного режима – символика Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), государственные флаг и герб нацистской Германии, изображения и надписи, посвященные событиям, связанным с деятельностью нацистской партии.

Запрещены изображения лозунгов НСДАП, цитат лиц, занимающих руководящие должности в этой партии, высших органах власти и управления нацистской Германии и на оккупированных ею территориях в 1935-1945 годах.

Ответственность за изготовление, распространение или публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов предусмотрена статьей 436-1 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В свою очередь, те же действия, совершенные представителем власти, или совершенные повторно, или организованной группой, или с использованием СМИ наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также запрещено публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение. Такие действия представляют собой правонарушение, предусмотренное статьей 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и влекут наложение штрафа от 850 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция провела учения, чтобы не допустить беспорядки 9 мая.