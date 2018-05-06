Глава администрации района мечтает, чтобы пляж на Намыве стал «Ривьерой» - а пока там полуразрушенный «Бомбардир»

Глава администрации Заводского района Николаева Виктор Дмитрук заявил, что хотел бы видеть пляж на Намыве «Николаевской Ривьерой». Ну а сейчас на пляже недостроенный бар «Бомбардир».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Виктор Дмитрук Александр Сенкевич

В Николаеве 5 мая представители городской власти провели выездное совещание и решали, что делать с объектом незавершенного строительства – кафе «Бомбардир». Обсудив ситуацию, чиновники решили, что на месте недостроя можно обустроить спасательную станцию, которая просто необходима в пляжной зоне. Мэр Александр Сенкевич поручил на следующей неделе провести переговоры с владельцем сооружения, которое по документам вообще значится как стройматериалы.

- Надо обсудить варианты завершения строительства этого сооружения и расположения в данном помещении спасательной станции, а также, возможно, депо для троллейбусной линии, которая запланирована в микрорайоне. Считаю, что такое государственно-частное партнерство пошло бы на пользу всем. Этот объект давно надо либо достроить, либо снести, - отметил мэр. - Развалины опасны для детей и людей, которые отдыхают на пляже.

При этом он отметил, что совместно с депутатами и руководством администрации района будет проведена работа по благоустройству непосредственно пляжной зоны.

- У нас есть разработанный проект, и я хочу понимать, сколько нам необходимо средств, а затем вместе с депутатами принимать решения по обустройству этой территории. Здесь всегда отдыхает много николаевцев, и мы должны хорошо поработать, чтобы пляж на Намыве стал магнитом для горожан, - сказал городской голова.

Руководитель администрации района Виктор Дмитрук напомнил, что ранее разрабатывался проект реконструкции пляжа с участием инвестора. Уже провели подготовительную работу, сделали проект, однако в связи с экономической ситуацией в Украине инвесторам пришлось свернуть программу. Дмитрук рассказал, что администрация района занимается содержанием пляжной зоны: установлены урны для мусора, проводится регулярная уборка, вскоре приступят к покосу травы.

- Все, что зависит от администрации, выполняется в полном объеме. И мне очень бы хотелось, чтобы это место стало маленькой «Николаевской Ривьерой», - выразил надежду руководитель района.

Продолжая выездное совещание, мэр и депутаты по округу побывали в двух детских садах микрорайона, №12 и №49. Руководители этих учреждений рассказали о текущих проблемах и попросили содействия городской власти в их решении. Мэр и представители депутатского корпуса осмотрели помещения детсадов и обсудили, как найти возможность решить эти вопросы в кратчайшие сроки и при существующем объеме финансирования.

Напомним, что в январе 2016 года в Николаеве сгорело здание бывшего бара «Бомбардир». Также сообщалось, что в Николаеве прокуратура судится, чтобы снести недостроенный бар «Бомбардир»