«Я не люблю деньги», - Порошенко о своем отношении к деньгам и о привилегиях олигархам

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о собственном отношении к деньгам и о том, что ни один олигарх в стране не может рассчитывать на привилегии.

Об этом президент говорил в своем интервью немецкому журналу «Focus».

Отметим, что немецкий журнал «Focus» сопровождал Петра Порошенко во время его рабочей поездки по Украине. Интервью Президента журналу и отчет об увиденном и услышанном журналистами во время поездки опубликованы в номере издания от 5 мая.

На вопрос корреспондента, насколько трудно усложнять жизнь мощным олигархическим группам в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко сказал, что у него в этом нет никаких препятствий.

«За четыре минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Наоборот: меня атакуют олигархи, чьи СМИ распространяют фейковые новости обо мне», − заявил Президент.

Кроме того, в ходе интервью президента попросили продолжить предложение «Я люблю деньги, потому что...»:

«Я не люблю деньги», - ответил Петр Порошенко.

Напомним, что Порошенко подписал закон о присоединении громад к городам областного значения.