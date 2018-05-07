Украинцам в жару посоветовали использовать солнцезащитный крем и не оставлять детей в закрытых автомобилях

Ультрафиолетовое излучение и жара могут быть вредными для здоровья, поэтому следует прислушаться к ряду рекомендаций.

Об этом на своей странице в Facebook написала министр здравоохранения Украины Уляна Супрун.

Как пишет Супрун, чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи.

«Поэтому обязательно наносите солнцезащитный крем каждый раз, как выходите на улицу. Фонд рака кожи рекомендует каждому, независимо от цвета кожи, использовать солнцезащитный крем не только в период жары, но и в течение всего года. Это может быть крем, гель, спрей. Наносить его лучше за 30 минут до выхода на солнце», - советует Супрун.

Также она напомнила базовые правилх защиты во время жары:

- находитесь как можно меньше на солнце, особенно в самую жару (с 11 до 16 часов);

- будьте осторожны с загаром. Мы ассоциируем его со здоровым и красивым видом, на самом деле загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается «защититься»;

- носите шляпу, одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей;

- будьте внимательны у водоемов и на пляже. Поверхности отражают солнечные лучи, что увеличивает шанс получить ожоги;

- избегайте посещения соляриев. Существуют исследования, что дополнительное ультрафиолетовое излучение повышает риски получения рака кожи;

- регулярно проверяйте кожу (родинки, веснушки) и сообщите об изменениях своему врачу;

- пейте больше воды;

- не оставляйте детей в закрытых автомобилях.