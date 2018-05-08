В США ребенок вышел из глубокой комы после согласия родителей отдать его на органы

В марте текущего года в США подросток после аварии впал в глубокую кому, после чего родители решили, что их сын может стань донором органов. Однако после подписания документов на донорство парень начал приходить в себя.

Об этой истории пишет «Медуза».

Тринадцатилетний подросток из Алабамы гостил у своего приятеля: подростки катались на автомобиле «багги» с прицепом. Водитель внезапно резко ударил по тормозам, и прицеп, где сидел Маккинли, перевернулся. Подростка вышвырнуло на дорогу, а сам прицеп упал на него сверху. Трентона доставили в больницу с семью тяжелыми ранами на голове и без сознания. Когда туда приехала его мать, Дженнифер Рейндл, врачи сказали, что ее сын мертв уже 15 минут.

Подростка подключили к аппарату жизнеобеспечения, а сам он находился в глубокой коме. Семью подростка предупредили, что временная остановка сердца и реанимация, которую он пережил, необратимо скажутся на его состоянии (по статистике, реанимацию такой длительности успешно переживают лишь около трети детей его возраста).

«Мне сказали, что он уже никогда не будет нормальным. Кислородное голодание нанесло такой ущерб его мозгу, что он будет овощем, даже если выкарабкается», — сказала мама мальчика каналу Fox 10.

По ее словам, Трентону также сделали две трепанации черепа, а в общей сложности он «умирал» и «возрождался» на операционном столе четыре раза.

22 марта Рейндл написала на своей странице в Facebook, что ее сыну угрожала очередная остановка сердца - и врачи объяснили ей, что, когда это случится, мальчику уже не смогут помочь и «дадут ему умереть». Женщине предложили пожертвовать органы сына другим больным детям — и она согласилась и подписала необходимые документы. Она добавила, что сам Трентон ни за что бы не колебался, если бы знал, что может спасти других детей.

«Пятерым детям были необходимы совпадающие [по критериям] органы, - объяснила Рейндл. - Было бы нечестно оживлять его снова, ведь это лишь повредило бы его органы еще больше».

23 марта Рейндл позвонили из больницы и сообщили, что перед финальным исследованием мозговой активности мальчик вдруг пошевелил рукой, а затем и ногой. Вскоре подросток полностью пришел в сознание, начал самостоятельно дышать и говорить.

Через неделю Маккинли уже мог активно двигаться. 29 марта мама мальчика написала в Facebook, что Трентон впервые посетил спортзал (правда, на специальной коляске) - и четыре раза забросил мяч в баскетбольную корзину.

«Ему все лучше и лучше каждый день, - рассказала Рейндл. - У него уже полностью восстановилась память, и он каждый день говорит о своих школьных друзьях».

В начале апреля Трентон начал ходить с ходунками и забрасывать мяч стоя, а к концу месяца вернулся домой. Ему пришлось пройти через еще одну операцию - по восстановлению части черепа, - но и она прошла успешно.

Напомним, что вышел из комы маленький мальчик, которого мать сбросила с Ингульского моста.