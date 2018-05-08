«Не раскалывайте общество»: Нацсовет отреагировал на скандальный отрывок концерта на «Интере» ко Дню Победы

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назвал манипуляцией ролик на телеканале «Интер», который содержит отрывки концерта ко Дню Победы, и призвал канал не раскалывать общество.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сюжете ведущие говорят о том, что в Украине улицы назвали «именами фашистских преступников».

«Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, которыми, как правило, являются ветхозаветные концерты вроде «голубого огонька». Это никак не свобода слова, не точка зрения, а действия, направленные на раскол общества, попытка очередной атаки в информационной войне, использование людей в качестве материала для пропаганды, а тем более - пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения», - пояснили чиновники.

Регулятор заявил, что попытки фиксации советских стереотипов не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет сегодняшняя Украина. Также Нацсовет призвал вещателей «взвешенно и ответственно» относиться к программному наполнению и обезопасить телеаудиторию от языка вражды и ненависти.

Напомним, что попавший в Сеть отрывок праздничного концерта ко Дню Победы 9 мая на телеканале «Интер» вызвал возмущение пользователей из-за фразы ведущих о переименовании улиц в Украине «именами фашистских преступников».