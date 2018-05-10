В первой Всеукраинской интернет-олимпиаде «На Урок» победили 15 школьников из Николаевской области

В течение апреля школьники из Николаевской области приобщались к участию в масштабном интеллектуальном соревновании - I Всеукраинской интернет-олимпиаде «На Урок». Так, победу в олимпиаде одержали 15 учеников из Николаевской области.

Об этом сообщают менеджер проекта «На Урок» Марина Солонар.

Отмечается, что участие в олимпиаде было бесплатным, а свои силы мог испытать каждый желающий. По словам организаторов такой вид соревнований является самым доступным способом проверить свои знания и получить награды.

«Для участия в олимпиаде необходимо было, чтобы учитель зарегистрировался на сайте, создал заявку на участие и указал имена своих учеников, чтобы получить пароли доступа. По полученным паролями ученики могли попасть в кабинет участника, где их ждали интерактивные задания по выбранному предмету. Поскольку олимпиада проходила дистанционно, организаторы разработали систему защиты от списывания», - говорится в сообщении.

Так, если участник при решении задач открывал посторонние сайт или другие программы на компьютере у него снимались очки, о чем учеников предупредили перед началом самой олимпиады.

Всего к интерне-соревнованию присоединилось более 255 тысяч школьников, среди которых ученики из Николаевской области.

«1 место

Английский язык - Елена Терех, ученица 11 класса Евгеньевский учебно-воспитательный комплекс, Снигиревский район,

Информатика - Валентин Федоров, ученик 7 класса, Камьянуватская СОШ, Братский район

3 место

Украинский язык и литература - Юлия Загорская, ученица 8 класса СОШ №19, город Николаев Биология - Владислав Пташнык, ученик 9 класса Снигиревская СОШ №4, Снигиревский район

Информатика - Сергей Кулиш, ученик 7 класса Камьянуватская СОШ, Братский район», - говорится в сообщении.

В частности, победители получили дипломы от организаторов и бонусы от партнеров. Стоит отметить, что Николаевская СОШ №22 вошла в пятерку школ с самым высоким средним балом.

данные с интернет-ресурса проекта "На урок"

Напомним, что ученица Снигиревской общеобразовательной школы №1 Юлия Лазаренко получила диплом второй степени на V Всеукраинском конкурсе эссе «Я – Европеец».