В Николаеве генерал вместе с молодыми морпехами прошел восьмикилометровую полосу препятствий

На базе отдельного батальона морской пехоты 8 мая молодые воины прошли физические и психологические препятствия, чтобы их допустили к сдаче клятвы морпеха.

Об этом сообщается на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

Вместе с молодыми воинами испытания прошел командующий Морской пехоты генерал-майор Юрий Содоль. Вместе с офицерами командования и сотней молодых воинов подразделений морской пехоты он преодолел более восьми километров физических и психологических испытаний, водных переправ, штурм условного противника, эвакуацию раненых.

Генералу Содолю пришлось наравне с молодыми бойцами таскать бревна и преодолевать водную преграду

Сообщается, что испытания прошли «в районе выполнения задач по назначению».

Судя по тому, что руководили испытаниями бойцы 1-го отдельного батальона морской пехоты (Николаев) и по ландшафту, учения проходили под Николаевом.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские десантники на учениях в Германии тренировались отражать атаки противника.