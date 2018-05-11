Украинский певец Melovin прошел в финал Евровидения-2018, где будет выступать первым

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В четверг, 10 мая, в Лиссабоне (Португалия) состоялся второй полуфинал международного музыкального конкурса Евровидение-2018. По результатам полуфинала конкурсант от Украины Melovin прошел в финал и будет выступать первым по списку.

Об этом сообщает издание Niklife

За два с половиной часа на сцене крупнейшего стадиона в Португалии Altice Arena выступили участники из 18 стран: Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины.

Украинский певец Melovin выступил спесней Under the Ladder последним, под 18 номером. В своей постановке он использовал фортепиано на высокой конкструкции - в начале песни певец лежал внутри инструмента.

Отметим, что организаторы Евровидения уже определили порядок выступлений финалистов и опубликовали список на официальном сайте. Так, участник от Украины - Melovin будет выступать первым. 

Напомним, что накануне конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в португальском Лиссабоне, российская делегация устроила акцию «Бессмертный полк», посвященную Второй мировой войн

Олена Мельниченко

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