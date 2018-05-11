На Кинбурне через суд удалось вернуть государству «орхидное поле», которое незаконно отдали фермеру

Аппеляционный суд Николаевской области вернул в собственность государства большую часть «орхидного поля», которое находится на Кинбурнском полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Так, было установлено, что Очаковская райгосадминистрация в 2009 году незаконно предоставила в частную собственность местному фермеру часть орхидных полей площадью 9 гектаров. Также сообщается, что на данном участке находятся многочисленные растения, виды которых занесены в Красную книгу Украины.

«В частности, массово растут дикие орхидеи, плотность популяции которых на данном земельном участке составляет в среднем 30-40 особей на 1 метр квадртаный, а местами достигает 150 особей на 1 метр квадратный. Кроме того, участок расположен в пределах прибрежных защитных полос Черного моря, озер Чернино и Черепашино», - передает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что предоставление указанных земель в собственность законодательством не предусмотрено. В связи с этим, прокуратура в Очаковский горрайонный суд предъявила иск о признании незаконными и отмене распоряжений Очаковской райгосадминистрации, признании недействительными государственных актов на право собственности гражданина на земельный участок и возвращения его в собственность государства, который удовлетворен в полном объеме.

Так, апелляционным судом Николаевской области позиция прокуратуры поддержана и часть указанных особо ценных земель площадью 8 гектар подлежит возврату в собственность государства. В отношении земельного участка площадью 1 гектар судебное разбирательство продолжается.

Напомним, что Николаевская местная прокуратура №1 в судебном порядке требует от гражданина вернуть в собственность государства земельный участок площадью почти 1 гектар.