В Киеве на финал Лиги чемпионов помогать охранять порядок приедут полицейские из Евросоюза, - Госпогранслужба

На финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве, ожидается более 30 тысяч болельщиков.

Об этом сообщил в пятницу в аэропорту «Борисполь» во время демонстрации готовности подразделений правоохранительных органов к встрече болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА директор департамента охраны государственной границы генерал-майор Юрий Гресько, сообщает пресс-служба ведомства, передает «NikSport».

- Мы ожидаем, что в Украину прибудут 30 тысяч иностранных гостей. Они будут направляться в Украину через 26 воздушных пунктов пропуска, 51 автомобильный и 53 железнодорожных пунктов пропуска, - сказал Гресько.

Он отметил, что к встрече болельщиков будут привлечены 800 пограничников и более 100 служебных собак.

Также, в частности, в аэропорту «Борисполь», где будет самая большая нагрузка, кроме пограничников, будут работать 30 представителей Нацполиции и 100 представителей из Нацгвардии. Кроме того, в «Борисполе» будет работать 60 волонтеров, которые будут помогать в общении с иностранными гостями.

По его словам, в аэропорту будут и представители правоохранительных органов из Евросоюза, в частности свое присутствие уже подтвердили работники правоохранительных органов из Германии, Италии и Испании. Для осуществления пропускных операций будут привлечены еще сотрудники Госпогранслужбы, из них 80 процентов знают иностранный язык.

Как отметил Гресько, пограничный контроль болельщиков финального матча будет осуществляться на приоритетной основе, во время пропускных операций будут проводиться все необходимые меры для уменьшения времени на прохождение пограничных формальностей.

Относительно футбольных команд, то идентификация лиц будет осуществляться непосредственно возле трапа воздушного судна, сообщил он на пресс-конференции.

По словам высокопоставленного должностного лица, несмотря на то, что основной поток болельщиков ожидается в столичных аэропортах, аналогичные технологии относительно упрощения прохождения пограничных формальностей болельщиками будут применены и в других пунктах пропуска, в частности для автомобильного и железнодорожного прохождения.

Гресько сообщил, что одновременно для оформления пассажиров на прибытие в аэропорту «Борисполь» будет задействовано дополнительно 60 рабочих мест, что даст возможность пропускать до 120 пассажиров за одну минуту, соответственно около 7 тысяч за один час.

В случае критического накопления пассажиров в аэропортах заранее подготовят дополнительные рабочие места.

- Государственная пограничная служба готова к выполнению задач для встречи болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА, - подчеркнул Гресько.

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