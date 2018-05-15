В Николаеве прошел Чемпионат Украины по вольной борьбе среди детей

В Николаеве, с 8 по 11 мая, состоялся Чемпионат Украины по вольной борьбе среди детей 2003-2004 годов рождения, который приурочили к 73-ей годовщине победы во второй мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».

Так, во дворце спорта УФВС собрались лучшие «вольники» из 24 регионов Украины.

«Почти шестьсот юных атлетов в одиннадцати весовых категориях (от 38 до 100 кг) сражались не только за награды, но и для определения сильнейших спортсменов-кандидатов в состав сборной команды, которая будет представлять Украину на ближайшем Чемпионате Европы в Венгрии. Отметим, что из 570 участников чемпионата – 150 были представительницами «слабого пола», - идется в сообщении.

Среди юношей первое место заняла Донецкая область, Киевская область – второе и Одесская область - третье, а у девушек лидерами стали спортсменки Донецкой области, за ними расположилась Ивано-Франковская область, замкнула тройку лидеров Львовская область. От Николаевской области завоевал золото Илья Плахтырь, который выступил в категории до 85 кг.

В свою очередь, первый заместитель начальника «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник отметил, что предприятия старается поддерживать спортсменов.

«Мы стараемся поддерживать традиции николаевской школы вольной борьбы, оказывая помощь в проведении различных турниров и чемпионатов, тем самым предоставляя детям возможность продемонстрировать свои способности. Занятия вольной борьбой – отличный способ развить уверенность, интуицию, силу воли, а также умение контролировать себя и анализировать ситуацию. Все эти навыки обязательно пригодятся молодым людям добиваться поставленных целей и успехов в жизни. «Ника-Тера» же будет стремиться их в этом поддерживать», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что николаевские гонщики стартовали в чемпионате Украины по мини-ралли и готовятся к следующему этапу.