Летний сезон в Коблево начнется с чистоты на улицах курорта

В селе Коблево Николаевской области к началу летнего сезона администрация поселка и «Сообщество предпринимателей» вместе с владельцами баз отдыха планируют установить урны возле каждого из заведений, что значительно очистит улицы курортного городка.

Об этом сообщают «Koblevo.News».

«Инициатором установки урн определенной конфигурации и цвета стало «Сообщество предпринимателей Коблево». По словам председателя Сообщества, Боз Олега, идея установить в курортной зоне одинаковые урны непосредственно у каждой базы отдыха, ресторана или кафе возникла еще весной 2017 года», - идется в сообщении.

Добавим, что администрация села достаточно активно отреагировала на просьбу председателя и активистов «Сообщества предпринимателей Коблево» и постаралась донести, что чистота на курорте является главным приоритетом.

Отметим, что некоторые предприниматели одобрили инициативу установки урн и, довольно быстро стали частью заказа на изготовление и установку урн.Так, в курортной зоне рассчитывают установить около ста урн к началу летнего сезона.

Ранее сообщалось, что в Коблево к началу лета откроют новую набережную.