Валерию Будаку не хватило 5 голосов, чтобы победить в первом туре на выборах ректора ННУ имени Сухомлинского

Валерий Будак За действующего ректора Николаевского национального университета имени Сухомлинского Валерия Будака проголосовали 230 человек из 468, принявших участие в выборах.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

На втором месте с результатом 80 голосов оказалась заведующая кафедрой украинского языка и литературы университета Оксана Филатова. Она вместе с Валерием Будаком выходит во второй тур.

За народного депутата Украины Тараса Кремня отдали 60 голосов. Всего было выдвинуто семь кандидатур.

Стоит отметить, что Валерию Будаку для победы в первом туре не хватило буквально 5 голосов. Если бы он набрал 235 голосов, второй тур выборов не проводился бы.

Явка на выборах составила 90%.

Как известно, Валерий Будак бессменно руководит университетом с 1996 года.

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Напомним, корреспондентов «Преступности.НЕТ» не допустили на процедуру подсчета голосов.