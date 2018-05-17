Николаевская ГФС призвала жителей сообщать о коррупции со стороны сотрудников таможни

Управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Николаевской области призвало жителей Николаевской области придерживаться требований антикоррупционного законодательства и сообщать о коррупционных действиях сотрудников ГФС.

Об этом сообщают в пресс-службе главного управления ГФС в Николаевской области.

Так, в ГФС разработали ряд рекомендаций в случае требования сотрудниками таможенного и налогового контроля денежных средств или другой неправомерной выгоды для «решения» проблемных вопросов, а также при злоупотреблении служебным положением:

«- не совершать никаких действий или намеков, которые могут восприниматься как готовность или отказ предоставления неправомерной выгоды;

- не брать инициативу на себя, позволить служащему сообщить Вам как можно больше информации;

- поинтересоваться о гарантиях решения Вашего вопроса, внимательно выслушать и запомнить предложенные Вам условия;

- найти повод для перенесения окончательного ответа на будущее;

- безотлагательно проинформировать управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Николаевской области по телефону 47-21-28, или лично, по адресу: г. Николаев, ул. Чкалова, 20, 6 этаж», - идется в сообщении.